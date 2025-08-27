九州電力川内原発設置許可取り消し訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は、原告側が不合理だと訴えた国の審査基準「火山影響評価ガイド」に関し「専門的知見を踏まえた検討を経て作成された。合理性を有する相応の根拠がある」と判断した。