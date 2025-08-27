26日午後6時57分頃、妙高市にある、えちごトキめき鉄道・妙高はねうまライン北新井駅で、列車が駅を通過して停車したと発表しました。発表によりますと、妙高高原駅発で直江津駅行きの2両編成（ワンマン）の下り普通列車が北新井駅停車のところ、停止位置を約70メートル行き過ぎて停車しました。ホームを行き過ぎて停車したため、その場から次の上越妙高駅まで運転しました。北新井駅で降りる予定だった乗客2人は次の