「コメ失言」で事実上、更迭された江藤前農水大臣。自民党でコメ政策などを中心に議論する新しい組織のトップに就任しました。江藤拓 前農林水産大臣「農政は正念場を迎えております。私の我を通すということではなくて、皆様方から広くご意見を賜って、それをいかに集約をし、農林水産省ともしっかりどれだけ連携を取れるかが私の役目だ」自民党が新たに立ち上げたのは「農業構造転換推進委員会」です。コメ政策を中心に議論