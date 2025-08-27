３１年の人生で初の経験３０年が短いのか長いのか。元古着屋店員として３０年経（た）ってるとヴィンテージ扱いになることを踏まえると、渡邊（３１）はヴィンテージ。なかなかに濃い人生だなと我ながらに思うわけです。初めての経験というものが、自ら飛び込みにいかないと減ってきたなとしみじみ思うし、きっと少しだけ、今自分の中にある軸みたいなものがブレるのが怖くて、「行ったれ」精神が薄まってるのも事実。好奇心