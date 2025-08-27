きょうも各地で厳しい残暑が続いています。東京都心では10日連続の猛暑日となり、観測史上1位となりました。きょうも関東を中心に猛烈な暑さに。街を行きかう多くの人が日傘をさし、日差しから身を守っています。記者「午後2時ごろの渋谷です。8月も終わりを迎えていますが、肌がチリチリと焼けるような暑さです」10代女性「体が焼けちゃうぐらい暑くて。早く涼しくなって欲しいなと思います」10代男性「日差しが強くて、動いてな