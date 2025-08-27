将棋の第66期王位戦7番勝負第5局は27日、徳島市の料亭「渭水苑（いすいえん）」で第2日が指され、先手の挑戦者・永瀬拓矢九段（32）が藤井聡太王位（23）＝王将含む7冠＝を91手で下し、シリーズ成績を2勝3敗とした。6連覇に王手をかけている藤井は2日制タイトル戦で初の連敗。終局は午後3時47分で、藤井にとっては21年王位戦第1局（対豊島将之竜王）の3時35分、24年竜王戦第4局（対佐々木勇気八段）の3時45分に続く早い時間帯