総務省は26日、「消費者保護ルールの在り方に関する検討会（第69回）」を開催し、とりまとめた報告書（案）のなかで、携帯電話販売における「頭金」について利用者への周知などをあらためて求めた。本稿では資料をもとに、報告書（案）の内容を紹介する。 携帯電話販売における「頭金」は、業界特有の商習慣にもとづく用語で、携帯電話事業者のオンライン販売価格に頭金が上乗せされて支払総額とされることが多い。