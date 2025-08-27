レスリングの元日本代表で五輪３連覇の吉田沙保里さんが、ギネス記録の「ＩＣＯＮ」に認定された。４つのギネス記録を持つ吉田さんは、２７日までに認定証贈呈式に出席。「ゴールドの入ったＩＣＯＮ認定証を頂いてうれしい。やっぱり、ゴールドが一番いいなと実感した」と、喜びを語った。ギネス世界記録ＩＣＯＮは、記録達成だけでなく、その功績を通して多くの人に影響を与える人々を讃えるもの。ギネス記録７０周年の節目に