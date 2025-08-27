日本維新の会の石井章参議院議員が、勤務実態のない人物を公設秘書として届け出て、国から給与を不正に受け取っていた疑いがあることが分かりました。東京地検特捜部は27日、家宅捜索に入り、強制捜査に乗り出しました。今回、強制捜査を受けたのは日本維新の会の石井章参議院議員（68）です。茨城・取手市出身、2009年に衆院選から初当選。この時は民主党から立候補していました。そして、2016年、2022年と参院選に当選しています