◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタプロアマ戦（２７日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）ツアー２０勝の石川遼（カシオ）は２７日、プロアマ戦後に取材に応じ、１６年大会以来の優勝へ意気込みを語った。気温３５度に迫る酷暑の中、夏場の大会で着用が承認されている短パン姿でプレー。プロアマ戦はタレントの石原良純とラウンドした。石原は「リョウ・イシカワとズミ・イシハラの戦い！