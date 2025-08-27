ことし6月からアメリカ軍岩国基地を離れていた空母＝ジョージワシントンの艦載機部隊の一部がきのうからきょうにかけて岩国基地に帰還しました。きのう午後3時ごろ早期警戒機E2D・2機が岩国基地に着陸しました。またきょうは、電子戦機EA18Gなどの姿も確認されました。艦載機部隊は6月から空母ジョージワシントンに搭載されていました。 岩国基地への一時帰還とみられ、防衛省はきょう午後、岩国市に「帰還を始めて