28日、県内は各地で晴れる時間があるものの、午後は大気の不安定な状態が続き、局地的な雷雨に注意が必要です。厳しい暑さが予想されます。21日に台風12号が鹿児島県に上陸し、南さつま市などで大きな被害が発生。今後も太平洋高気圧の勢力が弱まる影響で、県内に台風が接近する恐れがあり、注意が必要です。（詳しくは動画をご覧ください）