女優の安田成美（58）が27日、自身のインスタグラムを更新。お茶目なショットを披露した。安田は「ゴーカートじゃないの草刈り機なの使い方教えてくれないの憲武くん」とつづり、ゴーカートのように見える芝刈り機に乗って、おどけているかわいらしいショットを披露。この投稿にフォロワーからは「ステキ〜」「かわいい成美さん！」「画像から楽しいのが伝わります」「ご夫婦仲が良くて素敵です」「憧れの夫婦です」「何年