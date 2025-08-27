卓球で世界ランキング10位の大藤沙月（21＝ミキハウス）が27日、大阪市から「市長特別表彰」を贈られ、大阪市役所で横山英幸市長から表彰状を受け取った。今年5月に開催された世界選手権の混合ダブルスで吉村真晴（SCOグループ）と組み、銀メダルを獲得。世界ランキング1位の中国ペアを破るなど快進撃を見せた。その功績が称えられ、「市長特別表彰」を贈られた。2024年にシングルスの世界ランキングは125位から同8位までジ