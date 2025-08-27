桐敷拓馬投手（26）が27日、出場選手登録を抹消された。ここまで40試合に登板し、防御率は2.52だった。直近では23日のヤクルト戦（神宮）に3番手で8回から登板するも、走者を背負って2死一塁の場面で降板。前日26日のDeNA戦（横浜）ではベンチを外れていた。代わりにきょう27日のDeNA戦（横浜）でプロ初先発を果たす、ルーキーの早川太貴投手（25）が出場選手登録された。