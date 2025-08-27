「同業者かも？」という夫の言葉にぞっとしました。娘の名前を知っているから、身近な人が書いたものだとは思ったけど…。でも、そもそも同業者の知人で娘の名前を知っている人もほとんどいなくて…。もし彩音の「うらやましい」という発言が嫉妬や恨みから来たものだったら…？彩音は私の大切な友だちだから、疑いたくない…。でもそう思う一方で、「大切」と思っていたのは私だけだったのかも…と疑心暗鬼になってしまいました。