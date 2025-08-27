初めての海外旅行で怖かった話【漫画】本編を読むこれは今から12〜13年前の話。この漫画の作者･万福さんが初めて海外旅行をしたときに実際に遭遇した怖い話である。万福さんは女友達4人でニューヨークに旅行に出かけた。友達のJ子さんの父親がホテル関係か旅行関係のお仕事をしていたおかげで、社会人かけだしの若い女性が泊まるにしてはちょっといいホテルにお得に宿泊することができたのだという。この出来事について万福さんに