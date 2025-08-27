◇出場選手登録【阪神】早川太貴投手【中日】辻本倫太郎内野手【ソフトバンク】大津亮介投手【オリックス】山田修義投手【西武】与座海人投手◇同抹消【阪神】桐敷拓馬投手【ヤクルト】小川泰弘投手【中日】津田啓史内野手【オリックス】椋木蓮投手【西武】渡辺勇太朗投手