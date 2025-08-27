あなたは神社でした願いごとが実際に叶ったことはありますか？今回は、神社へのお参りがきっかけで不思議な体験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。◆親友の勧めで縁結びの神社へ上村菜穂さん（仮名・28歳／契約社員）は、ご縁がなく彼氏いない歴＝年齢でこれまできてしまいました。「中学生の頃に一緒に帰ったりする彼氏っぽい子はいましたし、男性が怖いとかではないのですが、彼氏という確固たる存在になる男性と