DJのかけ声に合わせてテンポよく手足を動かし、盆踊りを楽しむ参加者たち＝6日、仙台市夏の風物詩である盆踊りで、音頭としてポップスやロックを流すのが定番化している。DJのかけ声にあおられた踊り手がテンポよく手足を動かすさまは、さながら「盆ダンス」。先祖供養の踊りという意味を重んじる人は眉をひそめそうだが、これも新しい文化だと輪が広がっている。「フォー！」。8月上旬、仙台市の盆踊り会場で米ロックバンド、