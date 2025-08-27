ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十五話「大日本帝国の確立X」、「ベルサイユ体制と国際連盟その12」をお届けする（第1463回）。＊＊＊「太平洋戦争」という言葉は歴史用語としては不適切で、もし用いるとすれば「大東亜戦争における東部戦線である太平洋で行なわれた、アメリカ、オーストラリアとの戦い」と限定的な使いかたをするべきだと