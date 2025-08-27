日清食品は9月22日、新商品「完全メシ 日清のどん兵衛 カレーうどん」を全国で発売する。「完全メシ 日清のどん兵衛 カレーうどん」「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素*とおいしさの完全なバランスを追求したブランド「完全メシ」にこのほど、「日清のどん兵衛」が仲間入り。「完全メシ 日清のどん兵衛 カレーうどん」は、かつお節の豊かな香りと牛のうまみ、たまねぎの甘みをきかせたカレ