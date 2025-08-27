※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ同僚・芹との距離感の近さから関係を疑われた夫は、離婚の危機に直面します。芹の夫・蓮斗を交えた四者で話し合いを行った結果、芹の嘘や裏切りが明らかに。蓮斗は裏切り相手の藤枝にこそ責任があるとし、芹との離婚を決意。帰宅後も芹の弁明を受け入れず、慰謝料を拒む主張にも冷静に対処します。引っ越しまでの猶予を与