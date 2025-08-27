プロ野球・中日は27日、辻本倫太郎選手を1軍登録、津田啓史選手の登録を抹消しました。今季2年目の辻本選手はここまで1軍で17試合に出場し、30打数4安打で打率.133の成績。2日に登録を抹消されましたが、ファームでは31試合で96打数29安打、3本塁打で打率.302としてます。同じく2年目の津田選手は前回12日に1軍昇格しましたが、3試合の出場で2打数無安打、ここまで1軍で5試合に出場し3打数無安打となっています。