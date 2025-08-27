来月1日から始まる「おわら風の盆」を前に、富山市八尾町では練習が本格化しています。ニューヨーク・タイムズの「今年行くべき52か所」でおわらが紹介されたことで、注目がいっそう高まっています。哀調を帯びた胡弓の音色。富山市八尾町ではおわらを受け継ぐ11の町内で、おわらの練習が本格的に行われています。このうち上新町では今月22日から全体での練習が行われていて、きのうは午後7時半ごろから歌や三味線、胡