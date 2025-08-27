ひらかたパーク（大阪府枚方市）で9月に開幕する『サンリオキャラクターフェス in ひらかたパーク』の詳細が発表された。【画像】『サンリオキャラクターフェス in ひらかたパーク』キャラクター例2023年にひらパーで開催した際、約4万人が来場した人気イベント。今回は、サンリオのキャラクターと会える「キャラクターグリーティングランド」をはじめ、縁日ゲームに挑戦して景品がもらえる「ピューロ縁日」やフォトスポットな