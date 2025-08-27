ＮＨＫ大阪放送局は２７日、同局制作の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（９月２９日放送開始）に女優の倉沢杏菜と安達木乃の出演が決定したと発表した。２人は朝ドラ初出演だ。同ドラマの舞台は、明治時代の松江。ヒロイン・松野トキ（郄石あかり）は、怪談話が好きな、ちょっと変わった女の子だ。極貧生活が続くトキは、雨清水家の織物工場で働くことになる。２人はトキともに働く女工仲間として出演するという。織物