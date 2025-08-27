プロ野球・ヤクルトは27日、小川泰弘投手の登録を抹消しました。小川投手は前日の中日戦に先発登板。中日打線を完璧に封じる投球で6回以降は3連続三者凡退と好投しました。8回96球を投げ、被安打5、3奪三振、無失点。これで4勝目をつかみ（4敗）防御率を3.67としています。