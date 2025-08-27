神戸・三宮からほど近い中心部に立つ瀟洒(しょうしゃ)なマンションで事件が起きたのは、8月20日の午後7時20分頃のことだった。【画像】「周辺には血の海が広がり…」女性が刺殺された事件現場「大手損害保険会社の神戸支店に勤務していた片山恵さん（24）が、自宅マンションで何者かに刃物で殺害されたのです。現場周辺には血の海が広がり、犯人は現場から逃走。兵庫県警は翌日、神戸市内の葺合署に80人態勢の捜査本部を設置しま