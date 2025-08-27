２３日、中国ラオス鉄道の玉渓市研和駅に停車するラオスのビエンチャン行きの国際貨物列車。（玉渓＝新華社記者／陳欣波）【新華社昆明8月27日】中国雲南省玉渓市研和駅を23日午後4時、新鮮な野菜397トンを積んだコールドチェーン用国際貨物列車がラオス・ビエンチャンに向けて出発した。これらの野菜はビエンチャンに到着後、今度はトラックでタイ・バンコクに運ばれる。これと同時に、ラオスから316トンの輸入品を運んできた