◆イースタン・リーグ巨人―楽天（２７日・江戸川）巨人は２７日、イースタン・楽天戦のスタメンを発表した。増田陸内野手が「４番・一塁」に入った。先発マウンドには松井颯投手が上がる。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（三）石塚２（二）宇都宮３（左）三塚４（一）増田陸５（指）長野６（遊）中田７（右）乙坂８（中）笹原９（捕）坂本達Ｐ松井【楽天】１（中）吉野２（左）