£²£¶Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö´°Á´ÉÔÎÑ¡Ý±£¤¹Èþ³Ø¡¢Ë½¤¯³Ð¸ç¡Ý¡×¤ÏÂè£¹ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÂóºÈ¡ÊÁ°ÅÄ¸øµ±¡Ë¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦ÆâÌî¡Ê²ì²°ÁÔÌé¡Ë¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¥ë¥Ê¡×¤Î¼«Âð¤Ë¹Ô¤¯¡£¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢¤¹¤°¤Ë¥ë¥Ê¤ÎÃ¶Æá¤¬µ¢Âð¤·¤Æ½¤Íå¾ìÆÍÆþ¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë±£¤ì¤¿ÆâÌî¤Îµß½ÐºîÀï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥ë¥Ê¡×¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢Ã«Â¼Èþ·î¡Ê£³£µ¡Ë¡££²£°£°£²Ç¯¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Þ¤ó¤Æ¤ó¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éÃå¼Â¤Ëºî