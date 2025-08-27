佐渡市の60代の女性が、オレオレ詐欺で現金約2600万円をだまし取られる被害がありました。 警察によりますと、7月8日、佐渡市に住む60代の女性の固定電話に『携帯電話会社』を名乗る女から「あなたの免許証を使い、携帯が契約されているが未払いになっている。覚えがなければ警察に届け出をしてもらいたい」などと電話があり、警察の電話番号を伝えられました。 その番号に電話すると、『福岡中央警察署の警察官』を名乗る男