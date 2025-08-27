横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は２７日、大雨や雷などに関する気象情報を発表した。神奈川県内では２８日明け方にかけて大気の状態が非常に不安定になるとして、低い土地の浸水や河川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに注意するよう呼びかけている。気象台によると、日中の気温上昇や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、２８日明け方にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込