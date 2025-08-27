藤井聡太王位＝竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第６６期王位戦七番勝負第５局が２７日、徳島・徳島市「渭水苑」で前日から指し継がれた。先手の永瀬がリードを守って快勝。藤井は第４局に続いて敗れた。戦型は角換わり。１日目は序盤から素早い指し回しが続いたが、７０手目で１０１分の長考。持ち時間（各８時間）の差が３時間以上になるなど、苦戦している様子だった。この日は７８手目で早め