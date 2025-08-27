男子ゴルフのSansan・KBCオーガスタはあす28日、福岡県の芥屋GCで開幕する。前週のISPSHANDA夏の決戦トーナメントで7年ぶりのツアー通算8勝目を挙げた小平智（35＝Admiral）は、コース内で練習し、最終調整を行った。歓喜の優勝から1週間。「実感はありますね。みんなにお祝いしてもらったりとか、おめでとうの連絡が来て、実感が湧いている」とかみしめた。今週は2日連続で岩田寛に祝勝会を開いてもらっているといい、