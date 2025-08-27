8月27日は太平洋側を中心に猛暑となっていて、東京都心では10日連続の猛暑日と過去最長を更新しています。東京都心は朝から強い日差しで気温が上がり、最高気温36.0度を観測しました。猛暑日が10日連続と過去最長記録を更新したほか、2025年23回目と過去最多記録も更新し、東京消防庁によりますと、都内では熱中症で29人が搬送されました。このほかにも、最高気温が埼玉・鳩山町で39.4度など40度に迫る災害級の暑さとなっています