女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は２７日に、第１０８話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）嵩（北村匠海）のもとに、小学生からのファンレターが届く。のぶ（今田美桜）は「小学生の女の子からよ」と言って嵩に渡した。嵩は「へ〜」と感心しながら、文面に目を通す―。「この少女のハガキが、嵩の心をかき乱すきっかけとなるのです」というナレ