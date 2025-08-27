J1湘南にG大阪から育成型期限付き移籍したDF中野伸哉（22）が27日、神奈川県平塚市内で行われたチーム練習に合流した。鳥栖U―18時代に16歳で2種登録選手としてJ1デビュー。「育成型」の移籍としては異色で、22歳ですでにJ1通算出場96試合の実績を持つ即戦力だ。鳥栖時代は3バック左や左ウイングバックが主戦場。4バック中心のG大阪では出場機会が減ったものの、湘南は慣れた3バック布陣とあり「1対1で負けない守備や、攻撃で