パリ五輪男子フルーレ団体で金メダルを獲得したフェンシング松山恭助が27日、自身のSNSを更新。同じくフェンシング選手で女子エペ・ポーランド代表のアレクサンドラ・ヤレツカとの結婚を発表した。松山は「本日、かねてよりお付き合いしていた方と入籍致しました」と結婚を報告。結婚指輪を見せる2ショットや誓いのキスのラブラブショットを公開した。お相手について「どんな時も常に寄り添ってくれる、 信頼できる心強いパ