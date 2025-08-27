【モデルプレス＝2025/08/27】乃木坂46の小川彩が26日、自身のブログを更新。金髪姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】乃木坂46メンバー、別人級の金髪ギャル姿◆小川彩、金髪ギャル姿で雰囲気ガラリ小川は「TikTokショートドラマ『奏のララ』ついに本日第1話が公開されました」とつづり、オフショットを公開。「ララの元気でポジティブで一生懸命な姿、ララや奏の気持ちの変化や、周りとの関係性もどう変わっていくのか注