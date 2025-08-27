女優の吉田羊が27日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。フジテレビの大ヒットドラマ「HERO」の出演が決まった時に「やっぱりね」と思った理由を明かした。「芸能生活忘れられない出来事ベスト3」で「ドラマ『HERO』の出演が決まった年のお正月」を2位に挙げた吉田。ドラマは2014年に放送された大ヒットシリーズの続編。「この年のお正月、年末年始で実家に帰ってたんですね