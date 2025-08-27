サッカー元日本代表監督の岡田武史氏（69）が27日放送の文化放送「くにまる食堂」（月〜木曜前9・00）にリモート出演。愛媛と東京、神奈川を行き来する多忙な日々を送っていることを明かした。J2今治のオーナーを務める岡田氏。生活の拠点について聞かれると、「最近は行ったり来たりしているので、愛媛が3分の2くらい。妻が神奈川県の逗子にいるので、逗子と東京で3分の1くらい」と多忙な日々を過ごしていることを明かした。