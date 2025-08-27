【佐藤雅昭の芸能楽書き帳】もうじき9月の声を聞くというのに今年の残暑は厳しい。8月25日の夜、第720回紀伊国屋寄席でトリの柳家喬太郎（61）がかけたのが「お札はがし」の一席。ご存じ、三遊亭圓朝作「牡丹灯籠」の一幕だが、やはり夏に怪談噺はぴったりだ。喬太郎の師匠でもある柳家さん喬（77）に2019年に入門し、21年から前座修行中の柳家小きち（35）が開口一番を務め、「寄合酒」で幕を開けた落語会。小里ん門下の二つ