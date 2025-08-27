工芸の次世代を担う若手作家の育成へ向け、金沢市の企業が創設した賞の表彰式が27日、行われました。 このEGK工芸アワードは、次世代を担う工芸作家の育成などを目的に、金沢市のガス事業社・金沢エナジーなどが創設したものです。表彰式では、金沢エナジーの手崎裕之社長が受賞者に対し「心血を注いで技術を高める思いが伝わった」などと挨拶しました。3回目の開催となる今回はエントリー37人の中から