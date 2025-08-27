鍋不要！少しの水でゆで卵作り サンドイッチの具や丼のトッピングなど、いろいろな食べ方ができるゆで卵。作り方はとてもシンプルですが、お鍋にお湯をわかすのが面倒という声もよく耳にします。 そんな時に試してほしいのが、フライパンに少量の水と卵を入れるゆで方です。 余熱調理でゆで加減を調節 1. フライパンに卵とカップ1/2の水を入れ、ふたをして強火にかけます。 2. 蒸気が出たら弱火にして、3〜4分加熱しまし