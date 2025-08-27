8月28日（木）の『徹子の部屋』に、桂二葉が初登場する。【映像】夏木マリ、20代から変わらない魅惑的なまなざし。『徹子の部屋』70代スターの“初出演”特集数少ない女性落語家の中で、今大変注目を浴びている桂二葉。二葉と書いて「によう」と読む。独演会のチケットは売り切れ続出という人気ぶりで、2021年には「NHK新人落語大賞」を受賞。満場一致の満点、しかも50年の歴史の中で女性初の受賞という快挙だった。落語との出会い