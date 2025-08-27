岐阜県瑞浪市の50代の男性が、SNSで知り合った人物からうその投資話を持ちかけられ、1270万円をだまし取られました。 警察によりますと、瑞浪市に住む50代の会社員の男性は今年6月、インターネットのサイトを閲覧中に投資に関する広告をクリックしたところ、SNSアプリに誘導されました。 SNSで友達登録をした人物から「株取引アプリに入金すれば投資家が株取引を行い、利益が分配される」などと、アプリを利用し