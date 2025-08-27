伊藤白羽 選手画像提供：柳ヶ浦高校 高松市立龍雲中学校出身で柳ヶ浦高校（大分県宇佐市）女子サッカー部2年の伊藤白羽（さわ）選手（16）が、Uｰ17日本女子代表候補に選ばれました。 伊藤選手は身長175cmの大型DF（センターバック）です。空中戦に強く、スピードを生かした粘り強い守備が持ち味です。コーナーキックなどセットプレーでの得点力も評価されています。 伊藤選