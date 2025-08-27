「日本維新の会」の石井章参議院議員が勤務実態のない公設秘書の給与を国からだまし取った疑いがあるとして、きょう、東京地検特捜部が詐欺の疑いで石井議員の自宅や事務所に家宅捜索に入りました。記者「石井章議員の自宅に家宅捜索に入ります」東京地検特捜部が詐欺の疑いで家宅捜索に入ったのは、「日本維新の会」の石井章参議院議員（68）の茨城県取手市にある自宅や地元事務所、それに議員会館事務所です。関係者によりますと